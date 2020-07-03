После возобновления работы столичных музеев в некоторых из них обнаружили коронавирус

При этом, как сказал начальник управления музейно-выставочной службы города Антон Горянов, пока это не привело к закрытию учреждений, так как заболели всего несколько человек.

Чиновник напомнил, что все музей должны соблюдать требования Роспотребнадзора, чтобы обезопасить работников и посетителей. В противном случае из-за локальных вспышек инфекции среди сотрудников они будут закрыты — слова Горянова приводит агентство «Интерфакс».

Между тем, Третьяковская галерея возобновит сегодня свою работу после длительного перерыва, вызванного коронавирусной инфекцией. Как рассказала «Эху Москвы» руководитель пресс-службы музея Анна Котляр, посетители смогут не только увидеть те выставки, которые были до карантина, но и совершенно новые работы.

Котляр отметила, что в зданиях галереи установлены рециркуляторы воздуха, а также посетителей просят при посещении надевать маски и перчатки.