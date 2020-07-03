Япония попросила США выдать организаторов побега Карлоса Гона

Как передает информационное агентство Kyodo, речь идет о бывшем спецназовце и тайном агенте Майкле Тейлоре и его сыне.

Они были арестованы в мае по требованию прокуратуры. Ранее в Турции под стражу отправили четырех пилотов самолетов, на которых бывший глава альянса Renault–Nissan сбежал в Ливан из-под домашнего ареста в Токио.

Гону было предъявлено обвинение в фальсификации финансовых отчетов и мошенничестве. Сам он свою вину неоднократно отрицал. Прошлой весной его освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.