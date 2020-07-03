Руководство ВШЭ собирается сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук

Об этом сообщает студенческое издание Doxa, ссылаясь на слова старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова. По его словам, семь ставок сократят в Школе философии и еще 15 — в Школе культурологии. Обе школы планируют объединить, поэтому сейчас преподавателей уведомляют о сокращении. По данным Doxa, часть преподавателей заново трудоустроят в создаваемую школу, а некоторых сократят. По мнению Горбатова, в список вошли оппозиционно настроенные преподаватели, например, те, кто подписывал письма в поддержку политзаключенных и профессора Гасана Гусейнова. Сама ВШЭ ситуацию пока не комментировала. В декабре 2019 года Высшая школа экономики лишила журнал Doxa статуса студенческой организации.