Всех жителей населенного пункта Верхняя Подстепновка в Самарской области эвакуировали из-за повреждения газопровода низкого давления. Часть людей размещена во временных пунктах, многие уехали к родственникам и знакомым. Как сообщает в Интаграме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, всего Верхней Подстепновке проживают 1600 человек, ситуация на контроле. Накануне при проведении земляных работ была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления в муниципальном районе Волжский. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.