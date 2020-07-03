Всех жителей населенного пункта Верхняя Подстепновка в Самарской области эвакуировали из-за повреждения газопровода низкого давления. Часть людей размещена во временных пунктах, многие уехали к родственникам и знакомым. Как сообщает в Интаграме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, всего Верхней Подстепновке проживают 1600 человек, ситуация на контроле. Накануне при проведении земляных работ была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления в муниципальном районе Волжский. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
2020-07-03T07:33:16+03:00
2020-07-03T07:34:20+03:00
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07:33, 03 июля 2020
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