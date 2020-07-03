Одна из крупнейших авиакомпаний мира – Эйр Франс – может объявить о масштабном сокращении персонала

Их количество будет измеряться четырехзначным числом. Евроньюс пишет о том, что шесть с половиной тысяч уволят непосредственно в Эйр-Франс-КЛМ и еще около тысячи в региональной дочерней компании Хоп, который входит в концерн. Предполагается, что руководство представит пакет документов профсоюзам, но при этом должен быть обнародован и план спасения концерна . Один из основных акционеров – Правительство Франции пообещала выделить на эти цели 7 миллиардов евро – три из бюджета и еще 4 в качестве кредитов крупных банков, но увольнений, судя по всему время равно не избежать. Генеральный секретарь всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинез горько иронизирует по этому поводу: «Чем больше государство помогает бизнесу, тем больше рабочих мест мы теряем».

В настоящее время штат Эйр-Франс КЛМ составляет 41 тысячу человек.