Пресненский суд Москвы сегодня рассмотрит дело бывшего главы Российского авторского общества Сергея Федотова

Его обвиняют в крупном мошенничестве.

Обвинение в особо крупном мошенничестве для бывшего главы Российского авторского общества уже не первое. В 2017 году Мещанский районный суд столицы признал Сергея Федотова виновным по той же статье и приговорил к полутора годам колонии. Меньше, чем через полгода, его отпустили условно-досрочно. Почти ровно через год Федотов был вновь арестован, его мать поместили под домашний арест. По версии следствия, они и другие фигуранты проводили оплату авторских гонораров на подставных лиц с последующим обналичиванием средств. Всего было похищено 730 миллионов рублей. Ранее стало известно, что Сергей Федотов купил в Шотландии замок 15 века старинного рода Грантов, причем, по легенде — с привидением. Бывший глава РАО утверждал, что заплатил за него миллион фунтов стерлингов, но не украденных, а заработанных честным трудом.

Дело рассмотрят без прений сторон и исследования доказательств. Так делают, когда подсудимый признал вину. Так Сергей Федотов снизил свой максимально возможный срок с 10 лет до шести с небольшим.