ЦИК сегодня подведет окончательные итоги голосования по поправкам к Конституции

Согласно закону, после одобрения поправок на общероссийском голосовании президент издает указ об официальном опубликовании Основного закона с внесенными изменениями, а также указанием даты вступления в силу соответствующих поправок.



Для реализации всех принятых поправок в Конституции необходимо проработать порядка 90 новых законов. Об этом сообщила спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко.

Матвиенко добавила, что ввиду того, что согласно новым поправкам, Совет Федераций и Госдума наделены новыми полномочиями, эту работу также предстоит организовать в ближайшее время.

На простых гражданах пока итоги голосования по поправкам в Конституции отразятся наименьшим образом. Такое мнение в эфире «Эха» высказала политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

Шульман добавила, что, скорее всего, ближайшие выборы пройдут еще в традиционном формате, а вот дальнейшие, в том числе и президентские, могут пройти в аналогичном формате, как проходило голосование по поправкам.