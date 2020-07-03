Граждан Украины, которые находятся в местах лишения свободы в РФ, принуждали участвовать в голосовании по Конституции

Граждан Украины, которые находятся в местах лишения свободы в России, принуждали участвовать в голосовании по Конституции. Об этом, как передает «Интерфакс», заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По словам правозащитницы, речь идет об украинцах, имеющих российские паспорта. Денисова назвала это «репрессиями» и призвала вмешаться в ситуацию международных правозащитников, чтобы те заставили Россию соблюдать нормы глобального гуманитарного права. Ни в МИД России, ни в ФСИН эти обвинения не комментировали.
2020-07-03T06:50:37+03:00
2020-07-03T06:50:37+03:00
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06:50, 03 июля 2020
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