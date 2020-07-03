Посол Польши в РФ сообщил о скором окончании своих полномочий

Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о скором окончании своих полномочий.

«Срок завершается, проходят четыре года, это у нас обычное время послов на их посту. Время отъезда уже приближается», — сказал он.

Марчиняк признал, что между Россией и Польшей остаются сложные взаимоотношения. «Я думаю, что в наших отношениях всегда сложно, и у меня нет ощущения, что этот период был особенно сложным», — добавил он.

По словам посла, он добился успехов во взаимоотношениях России и Польши в сфере культуры и науки.

«Я думаю, что за эти четыре года в плане моей личной активности и личных контактов я создал широкую сеть контактов и знакомств, встречался с множеством людей в разных сферах. Специально уделял много внимания в сфере культуры, науки, средств массовой информации. У нас были очень хорошие контакты. Считаю, что в такой сложной ситуации надо работать на будущее», — заметил посол.

При этом эффект от его деятельности в этих сферах может проявиться не сразу, считает он.

Марчиняк заявил, что в сфере межправительственных отношений между Россией и Польшей во время его деятельности на посту посла «ничего значимого не произошло». «[Это] тоже можно расценивать по-разному. Возможно, и хорошо, что ничего не произошло», — добавил он.