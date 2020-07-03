Ненецкий автономный округ не будут объединять с Архангельской областью

Об отказе от этой идеи РБК рассказал врио главы НАО Юрий Бездудный. По его мнению, именно протестом против объединения регионов можно объяснить итоги голосования в НАО по поправкам к Конституции. Ненецкий автономный округ стал единственным субъектом, где число проголосовавших против поправок превысило число голосов «за».