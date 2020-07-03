Государственный музей-заповедник Петергоф частично откроется в Петербурге

Для гостей в этом сезоне не будет работать Верхний сад.

Для посетителей с сегодняшнего дня будут открыты сразу три локации: это Нижний парк с фонтанами, Александрия и парк Ораниенбаума. Чтобы попасть на их территорию нужно приобрести электронные билеты онлайн. Эта функция доступна уже с первого июля. При этом, как рассказала в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, дежурные кассы у парков также будут работать, однако, она ожидает, что большинство посетителей всё же будут покупать билеты через интернет. Добавлю, что теперь у билетов есть определенный временной интервал для прохода. Это сделали, чтобы контролировать число посетителей. Также отмечу, что войти на территорию музея-заповедника можно будет только в гигиенических масках. Для тех, у кого не будет своих, специально установили вендинговые автоматы у входа в парки.

Добавим, что также сегодня открываются Екатерининский и Александровский парк в Пушкине. А вот Михайловский и Летний сады перенесли открытие на восьмое и пятое июля.