Центризбирком сегодня официально утвердит итоги голосования по поправкам

Накануне комиссия обработала 100% бюллетеней, об этом сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова, отметив оперативность работы ведомства.

Памфилова также отметила, что в голосовании приняли и граждане России, проживающие в других странах. По ее словам, соответствующие пункты были открыты в 144 государствах, голосования там прошли в штатном режиме.

Очевидно, что голосование стартовало заранее неслучайно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мелконьянц. По его словам, именно досрочное голосование и стало результатом нынешних итогов.

Мелконьянц при этом заметил, что жители Москвы и Санкт-Петербурга могут надеяться на то, что их голоса были подсчитаны максимально достоверно. В то же время нельзя сказать, что в регионах ситуация обстоит так же.

Организаторы кампании «НЕТ!» готовятся провести митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Заявители считают результаты голосования поддельными, об этом «Эху» рассказал один из подавших уведомление на акцию Андрей Пивоваров.

Митинг планируется провести 15 июля на Пушкинской площади. Заявители рассчитывают, что мэрия проявит благоразумие и согласует мероприятие в указанном месте, добавил Андрей Пивоваров.