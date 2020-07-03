Первый этап нового сезона «Формулы-1» стартует в Австрии

Начало сезона было отложено почти на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. Фаворитом в борьбе за титул считается шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Для российского пилота команды «Альфа Таури» (прежнее название «Торо Россо») Даниила Квята предстоящий сезон в «Формуле-1» станет шестым в карьере. Прошлый он завершил на 13-й позиции.