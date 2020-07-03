Музеи Московского Кремля и Третьяковская галерея снова открыты для посетителей.

Как передает «Интерфакс», вход будет осуществляться по сеансам, а в залах нужно быть в маске и соблюдать безопасную дистанцию. Музеи Кремля и Третьяковка были закрыты для посетителей с 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса.