Всплеск радиации в Скандинавии у северных границ России может быть связан с работами на ядерном реакторе

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии. По оценкам МАГАТЭ, этот реактором работает или находится на техническом обслуживании.

В агентстве пояснили, что при техническом обслуживании реактора могут произойти крайне низкие выбросы радиоактивных веществ. Географическое происхождение выброса так и не определено.