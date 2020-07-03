Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии. По оценкам МАГАТЭ, этот реактором работает или находится на техническом обслуживании.
В агентстве пояснили, что при техническом обслуживании реактора могут произойти крайне низкие выбросы радиоактивных веществ. Географическое происхождение выброса так и не определено.
Всплеск радиации в Скандинавии у северных границ России может быть связан с работами на ядерном реакторе
Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии. По оценкам МАГАТЭ, этот реактором работает или находится на техническом обслуживании.