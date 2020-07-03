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05:05, 03 июля 2020

Владимир Путин сегодня встретится с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

Речь идет об итоговом заседании группы, которая была создана указом президента 15 января. Встреча состоится в режиме видеоконференции. Возглавляют группу три сопредседателя: глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства при правительстве Талия Хабриева.



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