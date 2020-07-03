Знаменитая прыгунья в высоту Мария Ласицкене не исключает ухода из сборной России.

В интервью ТАСС она пояснила, что это связано с ситуацией вокруг ВФЛА. Трехкратная чемпионка мира и действующая чемпионка Европы считает, что руководители российского спорта никак не защищают т.н. «чистых» атлетов». Накануне Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам. Решение было принято из-за того, что ВФЛА до 1 июля не заплатила штраф за вмешательство в расследование допингового дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко.