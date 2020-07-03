Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:07, 03 июля 2020

Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке.

Как пишет The Wall Street Journal, это произойдет, если другие члены соглашения по сокращению добычи не компенсируют несоблюдение квот. По сведениям издания, саудовский принц Абдель Аль Сауд недавно выставил ультиматум Анголе и Нигерии, потребовав от них четкого плана по сокращению добычи нефти. На конференции ОПЕК 18 июня представители этих стран заявили о неготовности взять на себя конкретные обязательства по ограничению объемов производства. «Мы знаем, кто ваши покупатели», — заявил тогда саудовский министр, которого цитирует источник WSJ.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда…

5 225 6 16554 02.07
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Абажуры из евреев как мем Меня бы совершенно не взволновало саморазоблачение очередного антисемита. В конце концов, каждый зарабатывает в меру собственной брезгливости. Мое беспокойство начинается там, где я могу увидеть за его экстравагантной метафорой позицию федерального канала…

5 278 6 25078 29.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Фарс для одного зрителя Когда Путину придется выйти из персонального зрительного зала и соприкоснуться с реальностью, его ждет жестокое разочарование. Как и многих других «триумфаторов» — начиная с Чаушеску и заканчивая Саддамом…

5 97 6 11062 02.07
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поправки в Конституцию. Москвичи сделали выбор Выбор от сползания в хаос — к сложному, трудному, но позитивному движению вперед…

5 49 6 7366 02.07
Блоги

Илья Яшин политик

+ А мы чем хуже? Тоже организовали участок А мы чем хуже? Тоже организовали участок Места у нас, правда, совсем мало — пришлось выделить под волеизъявление граждан сортир. Урны, к сожалению, не нашлось. Но не беда; оборудовали под это дело стоявшее рядом с унитазом мусорное ведро…

5 53 6 9988 27.06
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Это сладкое слово «поправка» Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!..

5 259 6 48488 30.06
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении…

5 246 6 49523 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

Яэль Ильински, Израиль: Проголосовать четыре раза вместо одного? — Пожалуйста Россияне в Израиле могли сегодня голосовать в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. В Хайфе даже выдали бюллетень моей ещё несовершеннолетней дочери…

5 184 6 37394 28.06
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Путин постепенно теряет власть. Есть сектора, которыми он не руководит, которыми руководят совершенно другие люди. Основные вещи — нагнуть Америку, ракета, которая летит вокруг Земли всю оставшуюся жизнь, гнобить Навального – это под его неусыпным оком…

5 53 6 11390 28.06
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Блоги

Леонид Гозман политик

Путин и Наполеон — фарс и проигрыш Надо понимать, что те, кто голосовали ЗА, голосовали не за поправки и даже, чаще всего, не за Путина. По старой советской традиции – это был просто акт лояльности…

5 112 6 25510 02.07
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Той Конституции нет, новая нелегитимна просто задолго до рождения. Первое же заседание любого суда или парламента после Путина – ее не станет за час…

5 74 6 16948 02.07
#слушать 38:13 8читать ;смотреть $скачать 8.7 МБ
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...

5 111 6 25856 27.06
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Оскорбление общественного интеллекта Изнасиловав общество, после 1 июля власти будут еще агрессивнее навязывать свою повестку, полагая, что народ наш глуп и в конечном счете вообще ничего не понимает…

5 48 6 11536 30.06
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Они эту Конституцию сейчас приняли, чтобы закрепить это свое сословное преимущество. Но это коллективный Путин, не конкретный Путин Владимир Владимирович…

5 33 6 7871 02.07
#слушать 37:00 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Блоги

+ Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату Монумент установили в районе деревни Хорошево, где во время Великой Отечественной войны были кровопролитные бои…

5 48 6 11622 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

Маргарита Ставнийчук журналист

+ «Сегодня они сажают за рисунки, а завтра за буквы?» «Сегодня они сажают за рисунки, а завтра за буквы?» В Москве прошла акция в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой…

5 23 6 5578 27.06
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Значительные силы полиции стянуты в центр Москвы в районе Пушкинской площади Сегодня там намерены собраться противники изменений в Конституцию, чтобы обсудить итоги голосования по поправкам…

5 28 6 226826
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь уже после этого плебисцита невозможно обвинять Путина. Мы видим, что это так называемый народ в реальности, это его идеалы. Да, да, это они материализованы…

5 51 6 91474 01.07
#слушать 23:15 8читать ;смотреть $скачать 14.6 МБ
Голосование

3281305
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 7739 28.06
Блоги

Леонид Гозман политик

Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…

5 129 6 239818 30.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Ксения Собчак, ее нос, Сергий и монастырь. Вечный газ — ответ на критику Соловьева, а так же новый клип Шевчука, раскаяние Eфремова и наказание Серебренникову…

5 70 6 238144 28.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8604236
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4540341

Сегодня в эфире