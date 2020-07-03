Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке.

Как пишет The Wall Street Journal, это произойдет, если другие члены соглашения по сокращению добычи не компенсируют несоблюдение квот. По сведениям издания, саудовский принц Абдель Аль Сауд недавно выставил ультиматум Анголе и Нигерии, потребовав от них четкого плана по сокращению добычи нефти. На конференции ОПЕК 18 июня представители этих стран заявили о неготовности взять на себя конкретные обязательства по ограничению объемов производства. «Мы знаем, кто ваши покупатели», — заявил тогда саудовский министр, которого цитирует источник WSJ.
2020-07-03T04:07:15+03:00
2020-07-03T04:07:19+03:00
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04:07, 03 июля 2020
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