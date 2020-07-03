Из поселка Верхняя Подстепновка в Самарской области эвакуируют жителей.

Как передает ТАСС, это связано с утечкой из газопровода, вызванной незаконной врезкой. Как сообщили ТАСС в администрации населенного пункта, всего предстоит эвакуировать полторы тысячи человек. Газовая трасса в районе поселка оцеплена, организовано патрулирование. Одновременно в муниципальном районе Волжский специалисты проводят отжиг газа в технологическом колодце. Это позволит снизить давление в Газопроводе для его ремонта. Накануне сообщалось, что при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления.
2020-07-03T04:03:57+03:00
2020-07-03T04:04:02+03:00
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04:03, 03 июля 2020
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