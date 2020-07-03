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03:15, 03 июля 2020

На юг России и Черноземье надвигается аномальная жара.

В ближайшие 5-6 дней синоптики прогнозируют в Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском крае и Ставрополье до 36-38 градусов. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в отдельные дни столбик термометра будет подниматься до 41 градуса.



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