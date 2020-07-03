Не менее 10 российских подлодок принимали в конце прошлого года участие в учениях в Северной Атлантике.

Соответствующий материал опубликован на сайте газеты «Уолл-стрит джорнэл». Источники издания утверждают, что эти учения стали «самыми масштабными после окончания холодной войны». «Уолл-стрит джорнэл» ссылается на мнения американских военачальников и их союзников, а также приводит высказывания командующего Северным флотом Александра Моисеева, который в марте утверждал, что ВМФ России расширяет географию боевого дежурства и патрулирования.