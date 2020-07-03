Не менее 10 российских подлодок принимали в конце прошлого года участие в учениях в Северной Атлантике.

Соответствующий материал опубликован на сайте газеты «Уолл-стрит джорнэл». Источники издания утверждают, что эти учения стали «самыми масштабными после окончания холодной войны». «Уолл-стрит джорнэл» ссылается на мнения американских военачальников и их союзников, а также приводит высказывания командующего Северным флотом Александра Моисеева, который в марте утверждал, что ВМФ России расширяет географию боевого дежурства и патрулирования.
2020-07-03T03:13:54+03:00
2020-07-03T03:13:59+03:00
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03:13, 03 июля 2020
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