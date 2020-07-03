Сотрудникам и ветеранам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну.

Соответствующий законопроект на рассмотрение ГД внесли глава комитета нижней палаты по безопасности Василий Пискарев и депутат Дмитрий Вяткин, первый зампред комитета по развитию гражданского общества. Профессиональная тайна в документе определяется как информация, не содержащая гостайну, но «разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и/или нанести ущерб их репутации».