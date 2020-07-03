Сотрудникам и ветеранам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну.

Соответствующий законопроект на рассмотрение ГД внесли глава комитета нижней палаты по безопасности Василий Пискарев и депутат Дмитрий Вяткин, первый зампред комитета по развитию гражданского общества. Профессиональная тайна в документе определяется как информация, не содержащая гостайну, но «разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и/или нанести ущерб их репутации».
2020-07-03T03:10:49+03:00
2020-07-03T03:10:54+03:00
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03:10, 03 июля 2020
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