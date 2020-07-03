Минфин увеличит госзаимствования почти на 2,7 трлн руб. до 5 трлн.

Как сообщил замминистра финансов Владимир Колычев, дефицит казны по итогам года достигнет 5% ВВП. В целом антикризисный пакет, по словам замминистра, составит около 4 трлн руб. прямых дополнительных расходов бюджета, сообщил Колычев.