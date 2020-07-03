Минфин увеличит госзаимствования почти на 2,7 трлн руб. до 5 трлн.

Как сообщил замминистра финансов Владимир Колычев, дефицит казны по итогам года достигнет 5% ВВП. В целом антикризисный пакет, по словам замминистра, составит около 4 трлн руб. прямых дополнительных расходов бюджета, сообщил Колычев.
2020-07-03T03:08:56+03:00
2020-07-03T03:08:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2670253-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 03 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…