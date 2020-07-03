Ненецкий автономный округ не будут объединять с Архангельской областью.

.Об отказе от этой идеи РБК рассказал врио главы НАО Юрий Бездудный По его мнению, именно протестом против объединения регионов можно объяснить итоги голосования в НАО по поправкам к Конституции. Ненецкий автономный округ стал единственным субъектом, где число проголосовавших против поправок превысило число голосов «за». Меморандум об объединении регионов власти субъектов подписали 13 мая, но референдумы по этому вопросу так и не состоялись.