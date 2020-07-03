В мэрию Москвы подана заявка на митинг против итогов голосования по поправкам к Конституции.

Как пишет в своем Телеграм канале координатор кампании «Нет» Андрей Пивоваров, акция заявлена на 15 июля с числом участников до 10 тыс. По словам Пивоварова, требования митинга: против признания результатов голосования 1 июля, против узурпации власти Владимиром Путиным и за отставку главы ЦИК Эллы Памфиловой.
2020-07-03T03:05:33+03:00
2020-07-03T03:05:38+03:00
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03:05, 03 июля 2020
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