В мэрию Москвы подана заявка на митинг против итогов голосования по поправкам к Конституции.

Как пишет в своем Телеграм канале координатор кампании «Нет» Андрей Пивоваров, акция заявлена на 15 июля с числом участников до 10 тыс. По словам Пивоварова, требования митинга: против признания результатов голосования 1 июля, против узурпации власти Владимиром Путиным и за отставку главы ЦИК Эллы Памфиловой.