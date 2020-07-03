Руководство Facebook 7 июля встретится с вдохновителями рекламного бойкота соцсети.

Как передает агентство Блумберг, во встрече с представителями трех неправительственных правозащитных организаций примут участие глава «Фейсбука» Марк Цукерберг и исполнительный директор компании Шерил Сэндберг. Ни ФБ, ни эти организации не раскрывают темы, которые намерены обсудить. Фейсбук и другие популярные соцсети обвиняли в отказе удалять сообщения расистского характера и вводящую в заблуждение информации. По данным Блумберг, Цукерберг потерял уже более 7 млрд долларов из-за рекламного бойкота.