Руководство Facebook 7 июля встретится с вдохновителями рекламного бойкота соцсети.

Как передает агентство Блумберг, во встрече с представителями трех неправительственных правозащитных организаций примут участие глава «Фейсбука» Марк Цукерберг и исполнительный директор компании Шерил Сэндберг. Ни ФБ, ни эти организации не раскрывают темы, которые намерены обсудить. Фейсбук и другие популярные соцсети обвиняли в отказе удалять сообщения расистского характера и вводящую в заблуждение информации. По данным Блумберг, Цукерберг потерял уже более 7 млрд долларов из-за рекламного бойкота.
2020-07-03T02:11:44+03:00
2020-07-03T02:11:48+03:00
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02:11, 03 июля 2020
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