Суд по делу новозеландского стрелка Брентона Тарранта назначен на 24 августа.

Тарраннт обвиняется в совершении теракта в Крайстчерче 15 марта прошлого года. Тогда он открыл огонь по верующим в двух мечетях. В результате погиб 51 человек, еще 50 были ранены. 28 летний австралиец полностью признал свою вину.