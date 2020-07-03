Суд по делу новозеландского стрелка Брентона Тарранта назначен на 24 августа.

Тарраннт обвиняется в совершении теракта в Крайстчерче 15 марта прошлого года. Тогда он открыл огонь по верующим в двух мечетях. В результате погиб 51 человек, еще 50 были ранены. 28 летний австралиец полностью признал свою вину.
2020-07-03T02:10:39+03:00
2020-07-03T02:10:43+03:00
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02:10, 03 июля 2020
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