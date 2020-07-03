В среднем для «нормальной жизни» российской семье из трех человек нужно 85,7 тыс. руб. в месяц.

Это следует из опроса холдинга «Ромир». Семейный бюджет от 60 тыс. до 90 тыс. руб. и более 120 тыс. руб. в месяц устроил бы 22% опрошенных. Почти столько же — 21% — назвали желаемым доход 90–120 тыс. руб. Прожить «нормально» менее чем на 20 тыс. руб. в месяц готовы 2%
2020-07-03T02:09:25+03:00
2020-07-03T02:09:29+03:00
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02:09, 03 июля 2020
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