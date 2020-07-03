Председатель УИК в Северном Тушине Ольга Ворохобко заболела коронавирусной инфекцией.

Как рассказал телеканалу «Дождь» член территориальный избирательной комиссии Егор Шатов, члены избиркомов сдавали тесты на COVID-19 в минувшие выходные, хотя голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Ольга Ворохобко узнала о положительном тесте на коронавирус 1 июля и изолировалась. Между тем, сам участок закрывать не стали, несмотря на контакты Ворохобко с избирателями и коллегами. После того, как голосование завершилось, все комиссии в Северном Тушино, по словам Шатова, ушли на карантин.