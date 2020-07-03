Командиру роты 2-го оперативного полка полиции Москвы объявили взыскание.

Причиной стали одинаковые номера жетонов полицейских, которые задерживали журналистов на одиночных пикетах на Петровке. Как сообщили РБК в МВД, проведена служебная проверка, нарушение подтвердилось. Из объяснений остаётся неясным происхождение самих жетонов с одинаковыми номерами. 28 мая на у здания столичного управления МВД проходили одиночные пикеты в поддержку муниципального депутата Ильи Азара. В частности, были задержаны журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Во время задержаний двое полицейских носили на груди жетоны с одинаковыми номерами.