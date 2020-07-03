Источником повышенного уровня радиации у западных границ России, мог быть ядерный реактор.

Такое заявление сделало Международное агентство по атомной энергии. По информации МАГАТЭ, это «реактор, который работает либо находится на техническом обслуживании». Организация исключила версию о том, что к всплеску привело отработавшее ядерное топливо или неправильное обращение с источником изотопов. При этом агентство не смогло указать страну, из которой исходил выброс. На сегодняшний день уже 37 европейских стран заявили, о непричастности к повышению радиационного фона.
2020-07-03T02:05:27+03:00
2020-07-03T02:05:31+03:00
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02:05, 03 июля 2020
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