Источником повышенного уровня радиации у западных границ России, мог быть ядерный реактор.

Такое заявление сделало Международное агентство по атомной энергии. По информации МАГАТЭ, это «реактор, который работает либо находится на техническом обслуживании». Организация исключила версию о том, что к всплеску привело отработавшее ядерное топливо или неправильное обращение с источником изотопов. При этом агентство не смогло указать страну, из которой исходил выброс. На сегодняшний день уже 37 европейских стран заявили, о непричастности к повышению радиационного фона.