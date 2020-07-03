Из поселка Верхняя Подстепновка Самарской области эвакуируют 1,5 тыс. жителей.

Чрезвычайная ситуация возникла из-за утечки, вызванной незаконной врезкой в газопровод низкого давления. Газовая трасса в районе поселка оцеплена, организовано патрулирование. По данным регионального МЧС, жителей, в т.ч. более 360-ти детей вывозят на автобусах, часть людей покинула поселок самостоятельно. Одновременно в муниципальном районе Волжский специалисты проводят отжиг газа в технологическом колодце. Это позволит снизить давление в газопроводе для его ремонта. Накануне сообщалось, что при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления.
2020-07-03T02:04:20+03:00
2020-07-03T02:04:24+03:00
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02:04, 03 июля 2020
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