Задержанным у резиденции премьер-министра Канады Джастина Трюдо оказался канадский рейнджер.

Как передает телеканал Си-би-си, подозреваемый приехал на личной машине из соседней провинции Манитоба. При себе у него было длинноствольное огнестрельное оружие и записка, содержание которой не раскрывается. Задержанного допрашивают, обвинений ему пока не предъявлено.