Задержанным у резиденции премьер-министра Канады Джастина Трюдо оказался канадский рейнджер.

Как передает телеканал Си-би-си, подозреваемый приехал на личной машине из соседней провинции Манитоба. При себе у него было длинноствольное огнестрельное оружие и записка, содержание которой не раскрывается. Задержанного допрашивают, обвинений ему пока не предъявлено.
2020-07-03T01:11:31+03:00
2020-07-03T01:11:35+03:00
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01:11, 03 июля 2020
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