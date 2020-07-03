Турецкий Верховный суд фактически согласился с предложением превратить собор Святой Софии в мечеть.

Как говорится в постановлении суда, президент страны имеет право либо сохранить, либо изменить музейный статус собора. С инициативой снова сделать из собора мечеть ранее выступил президент Турции Тайип Эрдоган.
2020-07-03T01:10:22+03:00
2020-07-03T01:10:26+03:00
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01:10, 03 июля 2020
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