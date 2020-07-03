Нацсобрание Франции поддержало закон о выходе страны из чрезвычайного санитарного положения.

Оно было введено 24 марта в связи с пандемией коронавируса. В стране подтверждено более 166 тыс. случаев заражения ковид-19, умерли от инфекции почти 30 тыс. человек. Для повторного введения режима изоляции правительству вновь потребуется проводить через парламент закон о ЧС.