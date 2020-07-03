Суд в Минске отклонил жалобу на арест экс— банкира Виктора Бабарико.

Как рассказал адвокат Дмитрий Лаевский, мотивы решения пока не известны, жалоба рассматривалась в закрытом режиме. Таким образом, претендент на пост президента Белоруссии останется под стражей. Он и его сын обвиняются в «отмывании» средств, уклонении от уплаты налогов и даче взятки в крупном размере. Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня. На следующий день генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела «Белгазпромбанка» создали угрозу нацбезопасности Белоруссии.