Суд в Минске отклонил жалобу на арест экс— банкира Виктора Бабарико.

Как рассказал адвокат Дмитрий Лаевский, мотивы решения пока не известны, жалоба рассматривалась в закрытом режиме. Таким образом, претендент на пост президента Белоруссии останется под стражей. Он и его сын обвиняются в «отмывании» средств, уклонении от уплаты налогов и даче взятки в крупном размере. Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня. На следующий день генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела «Белгазпромбанка» создали угрозу нацбезопасности Белоруссии.
2020-07-03T01:08:12+03:00
2020-07-03T01:08:16+03:00
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01:08, 03 июля 2020
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