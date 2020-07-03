Росавиация продлила до конца июля ограничение на международные полеты.

Соответствующая телеграмма ведомства, по сведениям РБК, разослана аэропортам и авиакомпаниям. Речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны. Ранее предполагалось, что международные полеты могут возобновиться с 15 июля, но эта идея поддержки в Росавиации не нашла.