Росавиация продлила до конца июля ограничение на международные полеты.

Соответствующая телеграмма ведомства, по сведениям РБК, разослана аэропортам и авиакомпаниям. Речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны. Ранее предполагалось, что международные полеты могут возобновиться с 15 июля, но эта идея поддержки в Росавиации не нашла.
2020-07-03T01:07:04+03:00
2020-07-03T01:07:09+03:00
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01:07, 03 июля 2020
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