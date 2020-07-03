Число жертв COVID-19 в Москве превысило 3900.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в столице от коронавируса умерли еще 34 пациента.
2020-07-03T01:05:34+03:00
2020-07-03T01:05:43+03:00
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01:05, 03 июля 2020
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