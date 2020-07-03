Московский Кремль и Третьяковская галерея откроются для посетителей

Абсолютно свободным вход не будет, причем речь идет не о деньгах. Билеты продаются, а купить их можно он-лайн, но пускать в Кремлевские музеи и храмы, Оружейную палату и архитектурный ансамбль на Соборной площади, а также в Третьяковку будут как в кино – по сеансам. На осмотр посетителям два два часа, с тем, чтобы одновременно экспозиции не смотрели более 150 любителей искусства. Экскурсии доступны, но для групп численностью не более 5 человек. Попасть в Кремль можно через Троицкие и Боровицкие ворота. В Старой Третьяковки, помимо основной экспозиции представлена выставка рисунков неизвестных передвижников, а также картины из собрания Чувашского государственного художественного музея, а в Новой, на Крымском валу – скульптуры Александра Рукавишникова и экспозиция «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»

Свои залы откроет для посетителей и Российская государственная детская библиотека.