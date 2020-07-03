Выпускники школ сегодня начнут сдавать экзамены

Из-за коронавируса ЕГЭ откладывали несколько раз.

Одиннадцатиклассников причём только тех, кто готовится к поступлению в вуз — сегодня ждут первые экзамены. Выпускники покажут знание географии, литературы и информатики. Из-за пандемии коронавируса всех рассадят зигзагообразно, по одному человеку за партой, на расстоянии полутора метров друг от друга. При этом в рекомендациях Роспотребнадзора ничего не сказано о масках и перчатках для сдающих госэкзамен. Тогда как экзаменаторов ведомство предложили ими обеспечить. В этом году ЕГЭ будут сдавать только по предметам, необходимым для зачисления в вузы. Сроки сдачи госэкзамена несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Сначала его должны были провести в конце мая, затем отодвинули на 8 июня. Но и эту дату перенесли. Позже министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что ЕГЭ проведут, когда это будет безопасно для ребят и учителей.

Следующим будет госэкзамен по русскому языку. Его разделят на два дня — выпускники, которые собираются поступать в вузы, будут сдавать его 6 и 7 июля. ЕГЭ продлится до 23 июля. Дополнительные экзамены назначены на начало августа.