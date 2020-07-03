Рабочая группа по поправкам в Конституцию сегодня соберется на итоговое заседание

Ожидается, что в нем примет участие Владимир Путин.

Главный бенефициар изменений в Конституцию, который теперь может легально остаться у власти до 2036 года, скорее всего, лично не приедет к тем, кто ему эти поправки подготовил. Как сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, президент Владимир Путин проведет заседание по видеосвязи.

С одной стороны, такой формат стал уже привычным за месяцы эпидемии. С другой стороны, все существенные ограничения из-за коронавируса уже отменены – якобы из-за улучшения ситуации, хотя многие эксперты это напрямую связывали с желанием властей как можно быстрее провести голосование по поправкам в Конституцию. Ее изменения, в том числе и обнуления президентских сроков Путина, по данным Центризбиркома, одобрили 78% россиян, 21% высказался против.

Как сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, парламент теперь будет работать над принятием почти 90 законов. Причем, их планируется утвердить до конца июля.