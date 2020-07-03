МВД объявило взыскание командиру роты из-за одинаковых номеров на жетонах полицейских, задерживавших журналистов «Эха»

Об этом сообщает РБК. В ведомстве говорят, что провели проверку, по итогам которой приняли меры в отношении командира роты второго оперативного полка.

Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр задержали в конце мая во время работы на акции у столичного управления МВД.

Главред «Эха» Алексей Венедиктов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В обращении говорилось, что двое полицейских носили одинаковые идентификационные жетоны, нарушая тем самым приказ главы МВД. К письму прилагались номера жетонов и фотографии.