В мобильном приложении банка ВТБ произошёл сбой

Об этом свидетельствуют данные профильного сервиса Downdetector. У большинства возникли проблемы со входом в приложении, чуть более 15% сообщают о сбое в работе всех сервисов, у 2% не формируется выписка по счёту, — пишет газета «Коммерсант». В ВТБ наличие проблем признали.
2020-07-02T23:03:34+03:00
2020-07-02T23:03:34+03:00
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23:03, 02 июля 2020
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