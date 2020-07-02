В мобильном приложении банка ВТБ произошёл сбой

Об этом свидетельствуют данные профильного сервиса Downdetector. У большинства возникли проблемы со входом в приложении, чуть более 15% сообщают о сбое в работе всех сервисов, у 2% не формируется выписка по счёту, — пишет газета «Коммерсант». В ВТБ наличие проблем признали.