Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10 с половиной миллионов

Такие данные этим вечером представила Всемирная организация здравоохранения, передаёт РИА Новости. Общее число скончавшихся пациентов составляет почти 513 тысяч.
2020-07-02T23:03:07+03:00
2020-07-02T23:03:07+03:00
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23:03, 02 июля 2020
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