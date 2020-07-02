Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с одобрением предложенным их поправок к Конституции. В тексте поздравления говорится, что это стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами деятельности Путина на посту главы государства, — передает агентство ТАСС.