Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с одобрением предложенным их поправок к Конституции. В тексте поздравления говорится, что это стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами деятельности Путина на посту главы государства, — передает агентство ТАСС.
2020-07-02T23:02:43+03:00
2020-07-02T23:02:43+03:00
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23:02, 02 июля 2020
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