Глава Ненецкого автономного округа объявил об отказе от объединения с Архангельской областью

Исполняющий обязанности губернатора Юрий Бездудный сказал в интервью РБК, что люди очень чувствительно отнеслись к этой теме. По словам Бездудного, это обернулось протестными настроениями и как следствие регион стал единственным в России, где большинство проголосовало против поправок к Конституции.

Губернатор Ненецкого округа подчеркнул, что слияния не будет и тема объединения закрыта.