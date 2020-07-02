В южноафриканском государстве Ботсвана обеспокоены загадочными смертями слонов

Погибших животных начали находить еще в середине мая. С тех пор их число достигло трехсот пятидесяти. В ходе расследования уже исключены версии о браконьерстве и отравления людьми. Как отмечает РИА Новости, в Ботсване живет треть африканских слонов, поэтому массовые гибели могут повлиять на популяцию.