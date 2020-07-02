Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам России звания «Город трудовой доблести»

Об этом говорится на сайте Кремля. В список попали, в том числе, Нижний Новгород, Екатеринбург, Пермь, Самара, Ижевск, Томск. В Челябинске и Магнитогорске в честь присвоения городам звания трудовой доблести сегодня был салют, передаёт агентство ТАСС.