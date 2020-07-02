WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на мировом нефтяном рынке

Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на мировом нефтяном рынке, если члены ОПЕК не будут исполнять соглашение о сокращении добычи, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров.

После того, как Ангола и Нигерия в июне сообщили, что не могут предоставить планы по дополнительному сокращению, Саудовская Аравия пригрозила начать продавать нефть по сниженным ценам, отмечается в публикации. О рекордном ограничении добычи нефть страны ОПЕК+ договорились в апреле. В конце июня сроки действия сделки были продлены.