Управление СКР по Свердловской области отказалось заводить дело о гибели екатеринбуржца в ходе штурма квартиры

Ведомство отправило официальный ответ родителям Владимира Таушанкова.

Родители екатеринбуржца Владимира Таушанкова потребовали, чтобы Следственный комитет возбудил УД по факту гибели сына. В тексте обращения были указаны статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ответ на обращение адвокат семьи Алексей Бушмаков сегодня опубликовал на своей странице в Facebook. В тексте документа сказано, что обращение не содержит сведений об обстоятельствах, которые бы указывали на признаки преступления. Поэтому обращение не требует процессуальной проверки, и основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют.

При этом в ответе Второй отдел по расследованию особо важных дел всё-таки указал, что доводы из обращения родителей будут изучены и проверены в рамках расследования другого уголовного дела. Оно через несколько часов после штурма квартиры было заведено против погибшего Владимира Таушанкова по статьям «Разбой» и «Применение насилия в отношении представителей органов власти».

Адвокат родителей Таушанкова заявил, что обжалует решение следователей в суде. Ранее в суде удалось добиться признания незаконным обыска, который после штурма полиция провела в квартире погибшего.

Штурм квартиры в одном из микрорайонов Екатеринбурга произошёл в ночь на 1 июня. По версии следствия, Владимир Таушанков украл четыре рулона обоев в магазине, после чего заперся в квартире, не желая идти на контакт с полицией.